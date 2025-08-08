Advertisement

لبنان

على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1402479-638902872354859566.png
Doc-P-1402479-638902872354859566.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على التصريح الذي أدلى به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي أكد رفض "حزب الله" قرار الحكومة الذي أقر "حصرية السلاح"، معلناً أن "المقاومة لن تسلم سلاحها الذي حمى لبنان".
Advertisement
 
 
 
 وفي كلامه، قال جعجع رداً على رعد خلال مقابلة له عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة: "سلاحك الأساسي يا حاج هو الدولة ونريدُ وقف الانتحار الذي بدأتم به، وأول من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله".
 
وكان رعد اعتبر أنَّ "قرار سحب السلاح الذي أقرته الحكومة هو قرارٌ مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً"، وقال: "لا تستعجلوا الأمور، فاتفاق 17 أيار لم يستمر 9 أشهر.. إن سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي.. لا نريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار".
 
 
وفي تصريح له، اليوم الجمعة عبر قناة "المنار"، قال رعد: "أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟".
 
وأضاف: "نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد".

 
مواضيع ذات صلة
جعجع ردًا على النائب محمد رعد: السلاح الوحيد هو سلاح الدولة وما قمنا به كان لمنع حزب الله من الانتحار وأوّل من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله
lebanon 24
09/08/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد: قرار سحب السلاح هو قرار مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً (المنار)
lebanon 24
09/08/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رعد: أنا أقول الموت ولا تسليم السلاح "يروحوا يبلطوا البحر"
lebanon 24
09/08/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سلاح "حزب الله" بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
lebanon 24
09/08/2025 01:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:47 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24