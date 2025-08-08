على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"

ردّ " " على التصريح الذي أدلى به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الذي أكد رفض " " قرار الحكومة الذي أقر "حصرية السلاح"، معلناً أن " لن تسلم سلاحها الذي حمى ".

وفي كلامه، قال رداً على رعد خلال مقابلة له عبر قناة "الجديد"، اليوم الجمعة: "سلاحك الأساسي يا حاج هو الدولة ونريدُ وقف الانتحار الذي بدأتم به، وأول من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله".

وكان رعد اعتبر أنَّ "قرار سحب السلاح الذي أقرته الحكومة هو قرارٌ مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً"، وقال: "لا تستعجلوا الأمور، فاتفاق 17 أيار لم يستمر 9 أشهر.. إن سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي.. لا نريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار".

وفي تصريح له، اليوم الجمعة عبر قناة " "، قال رعد: "أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟".

وأضاف: "نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع وإجباره على الانسحاب وحماية البلد".



