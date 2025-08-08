Advertisement

لبنان

متى سيحضر براك إلى بيروت؟ إليكم الموعد

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:27
Doc-P-1402495-638902889662211665.jpg
Doc-P-1402495-638902889662211665.jpg photos 0
ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن الموفد الأميركي توماس براك سيزورُ بيروت يوم 18 آب الجاري.
ومن المُرتقب أن يبحث برّاك مع المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم قرار الحكومة بـ"حصر السلاح".
 
