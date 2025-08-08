Advertisement

لبنان

"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:35
خلال حديثه عبر قناة "المنار"، اليوم الجمعة، صرّح رئيس كتلة "الوفاء للمُقاومة" النائب محمد رعد متحدثاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 ورداً على سؤال، أجاب رعد: "حتى لو توفي الرئيس نبيه بري الله يطول بعمره، رح ننتخبه رئيساً للمجلس النيابي".


وكان رعد اعتبر أنَّ "قرار سحب السلاح الذي أقرته الحكومة الثلاثاء هو قرارٌ مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً"، وقال: "لا تستعجلوا الأمور، فاتفاق 17 أيار لم يستمر 9 أشهر.. إن سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي.. لا نريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار".


وفي تصريح له، اليوم الجمعة عبر قناة "المنار"، قال رعد: "أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟".
 
وأضاف: "نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال وإجباره على الانسحاب وحماية البلد".


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24