"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري

خلال حديثه عبر قناة " "، اليوم الجمعة، صرّح رئيس كتلة "الوفاء للمُقاومة" متحدثاً عن .

ورداً على سؤال، أجاب رعد: "حتى لو توفي الله يطول بعمره، رح ننتخبه رئيساً للمجلس النيابي".





وكان رعد اعتبر أنَّ "قرار سحب السلاح الذي أقرته الحكومة الثلاثاء هو قرارٌ مُرتجل وفرضته الإملاءات وليس قراراً سيادياً"، وقال: "لا تستعجلوا الأمور، فاتفاق 17 أيار لم يستمر 9 أشهر.. إن سلاح هو الذي حمى وحرر وأحدث توازن ردع مع العدو وأسقط مشروعه التوسعي.. لا نريد تسليم السلاح لانه انتحار ونحن لا نريد الانتحار".





وفي تصريح له، اليوم الجمعة عبر قناة "المنار"، قال رعد: "أن تقول سلم سلاحك يعني أنك تقول سلم شرفك، ومن يضمن السيادة وحماية البلد إذا سلمنا السلاح؟".

وأضاف: "نحن مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع وإجباره على الانسحاب وحماية البلد".



