Advertisement

لبنان

قرار لمجلس الشورى يهدد ترقية 26 ضابطاً في "أمن الدولة"

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1402591-638903173552677893.jpg
Doc-P-1402591-638903173552677893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار":بعد نحو سنة على إصدار المديرية العامّة لأمن الدّولة نتائج دورة ضبّاط صف ومراسيمها التطبيقية، التي تضمّنت ترقية 26 عسكرياً إلى رتبة ضابط، قرّرت إحدى غرف مجلس شورى الدّولة برئاسة القاضية يارا عون، أمس، قبول الطعن المُقدَّم من العسكريين الذين لم ينجحوا في اختبارات الدورة، شكلاً وأساساً، مع وقف العمل بنتائج المباراة وإبطال مراسيمها. وبما أن قرار المجلس البدائي إلزامي، ستكون المديرية مُجبرة على توقيف الضباط الـ 26 عن العمل، بعد أشهر من تسلّمهم مراكز إدارية، إضافة إلى وقف رواتبهم ومخصّصاتهم، ما سيؤدي عملياً إلى خلل داخل المديرية التي ستواجه، بحسب تعبير بعض ضباطها، «قراراً صعباً». وفي حال إصدار المجلس لاحقاً قراراً نهائياً بإلغاء الدورة بالكامل، فإن الملف سيزداد تعقيداً. ورغم أن عدداً من قضاة «الشورى» يوضحون أن قرار وقف التنفيذ لا يلزم الغرفة بإصدار حكم إلغاء لاحقاً، بحيث يمكنها إصدار قرار معاكس، فإن قرارها المبدئي استند إلى المادة 77 من نظام المجلس التي تنص على أنّه «لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناءً على طلب صريح من المستدعي إذا تبيّن من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جديدة مهمة».
Advertisement
مع ذلك، لا يبدي بعض ضباط المديرية تفاؤلاً بصدور قرار معاكس، خصوصاً أن الطعن المُقدّم من الخاسرين استند إلى مخالفات واضحة ارتكبها «العهد القديم» داخل المديرية، عبر تعديل علامة الكفاءة بما أضرّ ببعض العسكريين الذين خضعوا للمباراة، مقابل نجاح أربعة ضباط كانوا من الراسبين قبل إضافة علامة الكفاءة. وقد لا يشفع هذا الواقع في الإبقاء على الضباط الذين نجحوا فعلاً من دون الاستفادة من علامة الكفاءة، لأن «الشورى» قد يتجه نحو إبطال الدورة بالكامل، بما يحمله ذلك من تداعيات ثقيلة على هيكلية المديرية، وعلى توزيع المهام، وصولاً إلى قلب المعادلة بحيث يصبح الرئيس مرؤوساً!
وعلمت «الأخبار» أن قرار «الشورى» لم يصل بعد إلى المديرية، التي سيجتمع معنيّوها الإثنين المقبل لبحث طلب المجلس الحصول على الملف الإداري للضباط الـ 26، إذ إن رفض الطلب يعني عملياً «تطيير» الدورة، فيما يحاول المعنيون إيجاد صيغة حلّ تحفظ حقوق الناجحين وتجنّب المديرية التأثيرات السلبية المحتملة في حال إلغاء الدورة. وتشير المعلومات إلى أنه في حال وافقت المديرية على تسليم الملفات الإدارية، سيعود المجلس لإصدار قراره النهائي بعد شهر، لتكون المديرية أمام «شهر صعب» تُضطر خلاله إلى وقف أعمال الضباط المعنيين.  
مواضيع ذات صلة
"التيار": قرار من "شورى الدولة" بوقف قرار الضريبة على المحروقات
lebanon 24
09/08/2025 13:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
lebanon 24
09/08/2025 13:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحترم قرار مجلس الشورى ونلتزم به وسنسعى لتأمين المبالغ الخاصة بزيادات العسكريين
lebanon 24
09/08/2025 13:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد قرار مجلس الشورى: على الحكومة أن تلتزم فورًا
lebanon 24
09/08/2025 13:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
06:08 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24