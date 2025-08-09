"القرض الحسن": من يملك صلاحية إقفاله؟

Advertisement

عاد الحديث مُجدداً عن اتجاه لإقفال "القرض الحسن"، وأشارت معلومات صحافية إلى ان "حاكم المركزي كريم سعيد تعهد لواشنطن بملاحقة هذا الملف عبر ".وتابعت المصادر انّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف ضمان تنفيذها، بما يظهر جمعية "القرض الحسن" مخالفة للقوانين وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة والخبر التي تعمل بموجبه".وفي هذا الإطار، أوضح والمالي الدكتور بلال علامة عبر " " ان السلطة المخولة إقفال "القرض الحسن" هي لأنه مؤسسة مؤلفة بموجب علم وخبر صادر عن وزارة الداخلية والبلديات وبالتالي هو ليس مصرفا أو كيانا ماليا ولا يتعاطى الأعمال التي تدخل ضمن نطاق مصرف لبنان الذي لا يستطيع أخذ قرار إقفاله وحتى ولو تعهد حاكم "المركزي" بذلك".وشدد على ان "هذا الأمر مرتبط بالسلطة السياسية حيث يجب إصدار قرار بسحب ترخيص "جمعية القرض الحسن" ومكافحة نشاطاتها وأعمالها"، مُعتبرا ان "هذا الأمر حاليا ليس سهلاً لأن "القرض الحسن" أعماله متشعبة ولديه نحو 300 ألف زبون ولغاية الآن لا يزال يرهن في مقابل المال".وختم قائلا: "علينا انتظار القرار السياسي على مستوى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في ما يتعلق بإقفال"القرض الحسن".وكان مصرف لبنان أصدر بيانا في الماضي أشار فيه إلى انه لا يمتلك الصلاحية القانونية أو الإدارية ليطلب من أو من إغلاق أي فرع لأي جهة غير مرخّصة، إذ إن هذه الجهات أصلًا لا تخضع لرقابة مصرف لبنان ولا لإشرافه المباشر.