لبنان

هل يعود الانقسام الى الشارع المسيحي؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-08-2025 | 02:15
Doc-P-1402617-638903255033274712.jpg
Doc-P-1402617-638903255033274712.jpg photos 0
يبدو أن الانقسام على الساحة المسيحية يقترب من أن يصبح واقعًا مجددًا، وهذه المرة على خلفية الملف السوري والعلاقة مع دمشق.
فبعد مرحلة من التقارب النسبي بين القوى المسيحية حول عناوين سياسية مشتركة، عادت الخلافات لتطفو على السطح، ويقود هذه المرحلة "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اذ ان لكل من الطرفين مقاربته الخاصة تجاه سوريا، حيث يرى "التيار" ان الخطر الفعلي بات يقترب من الحدود السورية ما يوجب تعزير التعاون مع السلطة في سوريا، في حين تتمسك "القوات" برفض أي انفتاح على سوريا قبل تحقيق تغييرات سياسية جوهرية هناك. هذا التباين ينذر بإعادة رسم خطوط التباعد في الشارع المسيحي مجددا..


المصدر: لبنان 24
