هل يعود الانقسام الى الشارع المسيحي؟

يبدو أن الانقسام على الساحة يقترب من أن يصبح واقعًا مجددًا، وهذه المرة على خلفية الملف السوري والعلاقة مع .فبعد مرحلة من التقارب النسبي بين القوى المسيحية حول عناوين سياسية مشتركة، عادت الخلافات لتطفو على السطح، ويقود هذه المرحلة " " و" " اذ ان لكل من الطرفين مقاربته الخاصة تجاه ، حيث يرى " " ان الخطر الفعلي بات يقترب من الحدود ما يوجب تعزير التعاون مع السلطة في سوريا، في حين تتمسك "القوات" برفض أي انفتاح على سوريا قبل تحقيق تغييرات سياسية جوهرية هناك. هذا التباين ينذر بإعادة رسم خطوط التباعد في الشارع المسيحي مجددا..