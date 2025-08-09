اعتراض "فولكلوري".. فقط

Advertisement

وصفت مصادر سياسية متابعة لجولة "الموتوسيكلات"واحراق الاطارات والاحتجاجات في الشارع بالاعتراض الفولكلوري لحفظ ماء الوجه فقط، معتبرة ان ما جرى لا قيمة له خصوصاً وان " " و" "على حد سواء وافقا في السابق على وقف اطلاق النار وابلغا موافقتهما للحكومة، قبل ان تعلنه، فيما كان على رأس المفاوضين ومتحدثاً باسم حزب الله في لقاءاته مع الموفد الرئاسي توم براك، ولديه ممثل في "اللجنة الثلاثية" التي صاغت الردود .وعليه، تسأل المصادر ما الداعي إلى الاعتراض على كل ما صدر عن الحكومة طالما أن مقدمة الورقة الأميركية تلحظ مطالب بانسحاب ووقف العدوان وتثبيت الحدود وإعادة الإعمار، وبالتالي فهي تدعم مطالب " ".