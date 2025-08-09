Advertisement

لبنان

اعتراض "فولكلوري".. فقط

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1402629-638903288982952845.webp
Doc-P-1402629-638903288982952845.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصفت مصادر سياسية متابعة لجولة "الموتوسيكلات"واحراق الاطارات والاحتجاجات في الشارع بالاعتراض الفولكلوري لحفظ ماء الوجه فقط، معتبرة ان ما جرى لا قيمة له خصوصاً وان "حزب الله" و"حركة أمل"على حد سواء وافقا في السابق على وقف اطلاق النار وابلغا موافقتهما للحكومة، قبل ان تعلنه، فيما كان الرئيس نبيه بري على رأس المفاوضين ومتحدثاً باسم حزب الله في لقاءاته مع الموفد الرئاسي الاميركي توم براك، ولديه ممثل في "اللجنة الثلاثية" التي صاغت الردود اللبنانية.
Advertisement
وعليه، تسأل المصادر ما الداعي إلى الاعتراض على كل ما صدر عن الحكومة طالما أن مقدمة الورقة الأميركية تلحظ مطالب لبنان بانسحاب إسرائيل ووقف العدوان وتثبيت الحدود وإعادة الإعمار، وبالتالي فهي تدعم مطالب "الثنائي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إعتراض على "التشكيلات القضائية" واتهامات بالمحاصصة وتصفية الحسابات
lebanon 24
09/08/2025 13:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة حاريص
lebanon 24
09/08/2025 13:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجارات في البقاع نتيجة اعتراض الصواريخ الايرانية
lebanon 24
09/08/2025 13:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في اعتراض "صواريخ إيران"
lebanon 24
09/08/2025 13:50:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
06:08 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24