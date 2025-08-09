تتحدث أوساط سياسية عن وجوب اتخاذ الحكومة خطوات فعالة وعملية أبرزها ، باتجاه تسريع خروج من النقاط الـ5 المُحتلّة في .

وذكرت المصادر أن هذه الخطوات يجب أن تكون مُقترنة بخطة "حصرية السلاح"، ذلك أنَّ الضغط نحو إخراج إسرائيل وإظهار هذا الأمر بجدية وعلنية، قد يؤدي إلى تنفيس شارع " " نوعاً ما ويُرسي بعض الثقة المفقودة بينه وبين الحكومة.

في المُقابل، تتحدث الأوساط عن ضرورة وجود ضمانات عربية لتسليح الجيش وتقويته، ذلك أنّ تُعتبر الملاذ الأول والأخير للبنان بمعزلٍ عن الدور الذي تؤديه تجاه .

وتترقب الأوساط إمكانية أن يُثار هذا الأمر (الضمانات العربية لتسليح الجيش) خلال المؤتمرات أو اللقاءات التي قد تُعقد من أجل في المرحلة المقبلة.