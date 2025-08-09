Advertisement

لبنان

ضمانات لـ"تسليح الجيش"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:15
تتحدث أوساط سياسية عن  وجوب اتخاذ الحكومة خطوات فعالة وعملية أبرزها دبلوماسي، باتجاه تسريع خروج إسرائيل من النقاط الـ5 المُحتلّة في جنوب لبنان.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوات يجب أن تكون مُقترنة بخطة "حصرية السلاح"، ذلك أنَّ الضغط نحو إخراج إسرائيل وإظهار هذا الأمر بجدية وعلنية، قد يؤدي إلى تنفيس شارع "حزب الله" نوعاً ما ويُرسي بعض الثقة المفقودة بينه وبين الحكومة.
 
في المُقابل، تتحدث الأوساط عن ضرورة وجود ضمانات عربية لتسليح الجيش وتقويته، ذلك أنّ الدول العربية تُعتبر الملاذ الأول والأخير للبنان بمعزلٍ عن الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة تجاه بيروت.
 
وتترقب الأوساط إمكانية أن يُثار هذا الأمر (الضمانات العربية لتسليح الجيش) خلال المؤتمرات أو اللقاءات التي قد تُعقد من أجل لبنان في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

