لبنان

الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:21
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من مستويات منخفضة في الفترة الصباحية والمسائية.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان خلال اليومين القادمين خاصة  في المناطق الداخلية فتلامس ال 45 درجة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحر، يخف تأثيرها نسبيا يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل حيث تنحسر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات بدءا من مستويات منخفضة في الفترة الصباحية والمسائية. الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وانخفاض محدود بنسبة الرطوبة، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بينما ترتفع على الساحل .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 35 درجة ، فوق الجبال من 19 الى 35 درجة ، في الداخل من 23 الى 44 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.
 
- الضغط الجوي: 1009 HPA          أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,55          ساعة غروب الشمس: 19,29
