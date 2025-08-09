سويف التقى نائب رئيس بلدية طرابلس

Advertisement

استقبل رئيس أساقفة أبرشية المطران يوسف سويف، المطرانية – قلاية في طرابلس، بلدية طرابلس خالد كبارة، حيث خصص اللقاء لبحث شؤون اجتماعية وإنسانية تعنى بأبناء المدينة، ولتبادل الرؤى حول سبل النهوض بطرابلس على مختلف المستويات.وأعرب سويف عن تمنياته الصادقة لمجلس بلدية طرابلس بالتوفيق في مهامه، مؤكدا أن خدمة المدينة وأهلها مسؤولية مشتركة تتجاوز الانتماءات الضيقة، وأن الكنيسة ستبقى، بكل إمكاناتها وعلاقاتها، حاضرة إلى جانب المبادرات التنموية والإنسانية، وأعلن عن استعداده لزيارة قريبة إلى البلدي، تعبيرا عن دعمه المباشر للعمل البلدي، ورغبته في تعزيز جسور التعاون لما فيه خير طرابلس.وشدد على أن المدينة، بتاريخها العريق وموقعها المميز، تستحق خططا تنموية مستدامة تعالج حاجات البنية التحتية وتدعم القطاعات الاجتماعية والثقافية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي.كبارة، أشار كبارة إلى "أهمية التكامل بين المرجعيات الروحية والبلدية، باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها طرابلس"، مؤكدا أن "العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق تطلعات أهل المدينة".وفي ختام اللقاء، "تم تأكيد ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف المكونات الرسمية والروحية، والعمل بروح الانفتاح والمسؤولية، بما يعكس التزاما مشتركا بخدمة طرابلس وأبنائها"، ودعا الطرفان جميع أبناء المدينة إلى "رص الصفوف وتوحيد الجهود، من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا، يحفظ هوية طرابلس ودورها الوطني".