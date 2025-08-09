Advertisement

لبنان

محادثات مصرية - تركية.. وكلامٌ مهم عن لبنان

Lebanon 24
09-08-2025 | 06:57
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن هناك توافقاً مع تركيا بشأن سبل التعامل مع أزمات المنطقة.
كلام عبد العاطي جاء خلال استقباله في العلمين، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، اليوم السبت.
 
 
وعقد الوزيران مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية، بالإضافة إلى التطورات في غزة، وليبيا وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.
 
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية المصري إن "المشاورات عكست ما يجمع بين البلدين الصديقين من مصالح مشتركة"، وأضاف: "العلاقات مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي.. وبحثت مع وزير الخارجية التركي تعزيز التنسيق بين البلدين والعديد من الأزمات والتحديات في المنطقة".
 
وتابع: "هناك توافق وتفاهم مشترك مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة".

وأشار إلى أن بلاده وتركيا "ترفضان القرار الإسرائيلي باحتلال غزة"، مضيفا "على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال.. إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.. ومن حق الفلسطينيين إقامة دولتهم".
 
 
وعن لبنان، شدد عبد العاطي على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان"، وأضاف: "كذلك، اتفقنا على الأهمية البالغة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الخمسة في جنوب لبنان".
 
وبشأن سوريا، أكد عبد العاطي أن "القاهرة وأنقرة تريدان تسوية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا"، مشددا على "أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة لا تقصي أحداً".

وبشأن ليبيا، قال: "ندعو للإسراع في إجراء انتخابات في ليبيا وخروج الميليشيات".
 
 
وختم بالقول: "عكست مباحثاتنا اليوم تقاربا فيما بيننا حيال القضايا الدولية والإقليمية وإدراكا متبادلا لحجم التحديات وتعقيداتها وهو ما يعزز من أهمية مواصلة التنسيق والتشاور البناء".
لبنان

عربي-دولي

