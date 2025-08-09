الجميّل التقى درايل عيسى

Advertisement

التقى رئيس الجميّل عضو الأميركي داريل عيسى، حيث جرى عرض للتطورات في والمنطقة.حضر اللقاء النائب الدكتور سليم الصايغ، النائب نديم الجميّل، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله. وتناول البحث اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإقرار الورقة الأميركية.وقد جرى التشديد على ضرورة أن يسلك لبنان مسار استعادة الدولة لقرارها الحر، وإعادتها إلى لعب دورها، وفتح مجالات التعاون مع المجتمعين الدولي والعربي، باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لدعم الاقتصاد وإعادة النهوض في أسرع وقت.وشدّد رئيس على أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق يمكن التوصل إليه، بحيث يشمل لجم التعديات ، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان والحاجة إلى دعم أصدقائه لتخطّيها.