لبنان

بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عيناتا"

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:01
Doc-P-1402745-638903522783965837.jpg
Doc-P-1402745-638903522783965837.jpg photos 0
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة في بلدة عيناتا هو هادي علي خنافر.
وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة خنافر في البلدة الجنوبيّة، بـ4 صواريخ، ما أدى إلى استشهاده.
 
 
