بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة عيناتا"

علم " "، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة في بلدة عيناتا هو هادي علي خنافر.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة خنافر في البلدة الجنوبيّة، بـ4 صواريخ، ما أدى إلى استشهاده.