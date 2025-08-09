النائب جنبلاط التقى وفوداً بلدية وأهلية واغترابية في المختارة

Advertisement

عرض رئيس النائب تيمور الانمائية والخدماتية العامة وحاجات المناطق والقرى ضمن لقاءات السبت في قصر المختارة، مع وفود بلدية واختيارية واجتماعية واهلية وإغترابية عامة.والتقى في هذا الاطار وفدا كبيرا من بلدتي صوفر وبدعان مع عائلة شيا، لشكره على اهتمامه بقضايا متصلة بالوفد، الذي تحدث باسمه مدير عام سكك الحديد والنقل زياد شيّا. والتقى الأبوين من دير الجية سمير الغاوي وعماد عبد الساتر. واجتمع إلى مسؤولي مكاتب الاغتراب في الحزب التقدمي حول العالم، للاطلاع منهم على أنشطتهم وواقع المغتربين والجاليات المنتشرة، وتحدث مسؤول مكتب الاغتراب المركزي في الحزب المهندس بسام .وفي اطار لقاءاته مع المجالس البلدية والاختيارية لعرض واقع البلدات، التقى في مزبود (اقليم الخروب) برئاسة مروان شحادة، المجلس البلدي في نيحا برئاسة غسان فرحات، المجلس البلدي في بسابا برئاسة جمال عاكوم، المجلسين البلدي والاختياري في عين زحلتا برئاسة رئيس البلدية خليل مغبغب.واستمع إلى مطالب من وفود اهلية رافقها رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من القرى، من: مشترك مع بلدة بينو، كفرقطرة ضم مختلف عائلات البلدة، المغيرية (اقليم الخروب) برفقة امام الجامع حسن مصطفى ومخاتير البلدة، وادي مع المجلس البلدي برئاسة جهاد مقصود، دير بابا، كوكبا (البقاع) ضم فعاليات ومخاتير، معاصر الشوف، عين قني، عين وزين. ومن عائلات، منذر في غريفة، ابو ضرغم وابو خزام كفرحيم، قمر نيحا، ومن العاملين في مركز أوجيرو - بعقلين.ومن الزوّار وفود إغترابية وسياحية استطلعت قصر المختارة. وتلقى جنبلاط سلسلة من مراجعات المواطنين وجمعيات وروابط، وشارك في جانب من اللقاءات، النواب: اكرم شهيب، بلال عبد الله، ، هادي ابو الحسن وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.