Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: الجيش هو صمام الأمان

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1402748-638903528517362921.png
Doc-P-1402748-638903528517362921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب بهاء الحريري عبر منصة "اكس": "بكل حزن وألم، ننعى أبطال الجيش اللبناني الذين ارتقوا شهداء في الجنوب أثناء أداء واجبهم الوطني. تضحياتهم ودماؤهم الطاهرة تذكّرنا بأن الجيش هو صمّام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن. رحم الله شهداءنا الأبرار وحمى لبنان وجيشه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن
lebanon 24
09/08/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"قل لا للعنف": الجيش صمّام الأمان في وجه الانقسام والفوضى
lebanon 24
09/08/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
lebanon 24
09/08/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع
lebanon 24
09/08/2025 18:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24