بيان للجيش عن إنفجار مخزن الأسلحة في وادي زبقين... هذا عدد الشهداء

صدر عن البيان الآتي:

أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين - صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح.

تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة.