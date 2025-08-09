Advertisement

لبنان

بيان للجيش عن إنفجار مخزن الأسلحة في وادي زبقين... هذا عدد الشهداء

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:20
Doc-P-1402753-638903534463630332.jpg
Doc-P-1402753-638903534463630332.jpg photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين - صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح.
تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
