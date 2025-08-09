Advertisement

لبنان

إقفال الطريق أمام دوريّة لـ"اليونيفيل" في بلدة الجميجمة

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:47
قام أهالي من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، بإقفال الطريق أمام دورية لـ"اليونيفيل".
