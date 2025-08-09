Advertisement

لبنان

عصام خرج من منزله ولم يعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1402764-638903555203861177.jpg
Doc-P-1402764-638903555203861177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:
عصام توفيق عيتاني (مواليد عام 1945، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 8-8-2025، منزله الكائن في محلّة فردان – شارع كامل البابا، ولغاية تاريخه لم يعد، مع العلم أنّه يعاني حالة “ألزهايمر”.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم 797238-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
عبد الرحمن أبو كنور خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
09/08/2025 18:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: محمود غادر منزله ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
lebanon 24
09/08/2025 18:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خرج ولم يَعُد.. ربيع اسعد لحود مفقود هل من يعرف عنه شيئاً؟
lebanon 24
09/08/2025 18:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل خرج من منزله وفُقد.. هل من يعرف عنه شيئا؟
lebanon 24
09/08/2025 18:08:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
11:00 | 2025-08-09
10:55 | 2025-08-09
10:54 | 2025-08-09
10:53 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24