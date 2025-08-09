عصام خرج من منزله ولم يعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقود:

(مواليد عام 1945، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 8-8-2025، منزله الكائن في محلّة – شارع كامل البابا، ولغاية تاريخه لم يعد، مع أنّه يعاني حالة “ألزهايمر”.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة شرطة على الرقم 797238-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.