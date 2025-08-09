Advertisement

لبنان

ميقاتي: قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:59
صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي الاتي:
قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة وأن تهرق دماء عناصره فداء عن جميع اللبنانيين.
نتقدم بالتعزية من ذوي شهداء الجيش الذين سقطوا في حادثة وادي زبقين في صور اليوم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
اعان الله الجيش في مهامه وحماه.
 
 
 
رئيس الحكومة نواف سلام من البقاع: لا دولة بلا سيادة ومعنى السيادة أن تكون الدولة قادرة على فرض سلطتها على كامل أراضيها بقواها حصراً وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها
الشيح قاسم: نحن نسير بمسارين الأول بتحرير الأرض من العدو والمسار الثاني ببناء الدولة عبر تمثيل الناس وحتى تنهض الدولة بأبنائها ولا نغلّب مسارًا على مسار
هيئة البث الإسرائيلية عن جنود في الكتيبة 605: الإهمال يشمل الأسلحة الفردية والمدافع وناقلات الجند المدرعة
ميقاتي: المبعوث الأميركي توم براك عبَّر عن تفهم للأوضاع الداخلية اللبنانية وعن فرصة متاحة للبنان لمعالجة الملفات المطروحة وبسط سلطة الدولة الكاملة على كل أراضيها
