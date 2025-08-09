ميقاتي: قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة

Advertisement

صدر عن الاتي:قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة وأن تهرق دماء عناصره فداء عن جميع اللبنانيين.نتقدم بالتعزية من ذوي الجيش الذين سقطوا في حادثة وادي زبقين في صور اليوم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.اعان الله الجيش في مهامه وحماه.