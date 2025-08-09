Advertisement

لبنان

نقيب الصيادلة: استشهدوا ليبقى لبنان

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:07
تقدّم نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، بـ"أحرّ التعازي باسم صيادلة لبنان، من اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، لاستشهاد عناصر من الجيش اللبناني ذوداً عن لبنان"، وقال: "انه الوقت للوحدة والالتفاف حول المؤسسة العسكريّة لبناء لبنان الدولة القويّة العادلة الحاضنة لكل اللبنانيين".
