نقيب الصيادلة: استشهدوا ليبقى لبنان

تقدّم نقيب صيادلة الدكتور ، في بيان، بـ"أحرّ التعازي باسم صيادلة لبنان، من اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهوريّة وقائد الجيش العماد ، لاستشهاد عناصر من ذوداً عن لبنان"، وقال: "انه الوقت للوحدة والالتفاف حول المؤسسة العسكريّة لبناء القويّة العادلة الحاضنة لكل اللبنانيين".