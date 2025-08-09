بإسم ترامب.. برّاك عزّى عون وسلام باستشهاد العسكريين (صورة)



وجاء في البرقية: نشر السفير الأميركي في توم برّاك، عبر حسابه على "اكس"، برقيتي تعزية إلى رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة .

"باسم الرئيس والشعب الأميركي، أقدّم أحر التعازي لكم، ولعائلات ، ولشعب ، إثر الفاجعة التي أدّت إلى فقدان عدد من عناصر اليوم.



إننا ننعى هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمن لبنان وسلامته. إن تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل موضع تقدير وتخليد، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



تقف إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة. أرجو أن تتقبلوا أصدق مشاعر المواساة وأحر الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولكل من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".