Advertisement

لبنان

بإسم ترامب.. برّاك عزّى عون وسلام باستشهاد العسكريين (صورة)

Lebanon 24
09-08-2025 | 11:02
A-
A+
Doc-P-1402792-638903595562030391.png
Doc-P-1402792-638903595562030391.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، عبر حسابه على "اكس"، برقيتي تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
Advertisement

وجاء في البرقية:
 
"باسم الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أقدّم أحر التعازي لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الفاجعة التي أدّت إلى فقدان عدد من عناصر الجيش اللبناني اليوم.

إننا ننعى هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمن لبنان وسلامته. إن تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل موضع تقدير وتخليد، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة. أرجو أن تتقبلوا أصدق مشاعر المواساة وأحر الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولكل من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
09/08/2025 21:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي توم برّاك يهنئ الرئيسين عون وسلام والحكومة لاتخاذهم قرارا تاريخيا
lebanon 24
09/08/2025 21:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك يصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
lebanon 24
09/08/2025 21:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى أزعور في بعبدا وبحث مع ماغرو زيارة برّاك
lebanon 24
09/08/2025 21:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2025-08-09
14:15 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
13:47 | 2025-08-09
13:30 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24