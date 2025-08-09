Advertisement

لبنان

صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين

Lebanon 24
09-08-2025 | 11:46
A-
A+
Doc-P-1402804-638903622761648104.jpg
Doc-P-1402804-638903622761648104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه، المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد احمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق الذين استشهدوا بتاریخ 9/8/2025 جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر، وذلك في وادي زبقين – صور.
Advertisement
 
 
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

- المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب.
- من مواليد 15/ 2/ 1982 يونين – بعلبك البقاع.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 16/ 3/ 2006.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-  الوضع العائلي: متأهل وله ولد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 
 
- المجند (مددت خدماته) الشهيد احمد فادي فاضل
- من مواليد23/ 6/ 2003 الغبيري - بعبدا.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 2/ 1/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب. 
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 


- المجند (مددت خدماته) الشهيد ابراهيم خليل مصطفى
- من مواليد10/ 8/ 2003 مجدلون - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 3/ 7/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 


- المجند (مددت خدماته) الشهيد هادي ناصر الباي
- من مواليد 21/ 9/ 2001 صور.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 8/ 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 


- المجند (مددت خدماته) الشهيد محمد علي شقير
- من مواليد 22/ 2/ 2003 الليلكي - بعبدا.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 


- المجند (مددت خدماته) الشهيد يامن الحلاق
- من مواليد 1/ 1/ 2003 قرحة - عكار.
- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي وسلام والسنيورة عند جنبلاط.. ودعوات لنبذ الفتنة
lebanon 24
09/08/2025 21:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لنبذ الفتنة.. اجتماع مهم في إفتاء البقاع
lebanon 24
09/08/2025 21:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بمستشفيي شهداء الأقصى والعودة: 5 شهداء إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة
lebanon 24
09/08/2025 21:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة وادي زبقين.. سياسيون ورجال دين يعزّون الجيش باستشهاد عسكريين
lebanon 24
09/08/2025 21:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2025-08-09
14:15 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
13:47 | 2025-08-09
13:30 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24