صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين

تنعى ، المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد احمد فادي فاضل والمجند الشهيد خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد والمجند الشهيد يامن الحلاق الذين استشهدوا بتاریخ 9/8/2025 جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر، وذلك في وادي زبقين – صور.

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين :



- المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب.

- من مواليد 15/ 2/ 1982 يونين – .

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 16/ 3/ 2006.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

- المجند (مددت خدماته) الشهيد احمد فادي فاضل

- من مواليد23/ 6/ 2003 الغبيري - .

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 2/ 1/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)





- المجند (مددت خدماته) الشهيد ابراهيم خليل مصطفى

- من مواليد10/ 8/ 2003 مجدلون - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 3/ 7/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

- المجند (مددت خدماته) الشهيد هادي ناصر الباي

- من مواليد 21/ 9/ 2001 صور.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 8/ 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)





- المجند (مددت خدماته) الشهيد محمد علي

- من مواليد 22/ 2/ 2003 الليلكي - بعبدا.

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)





- المجند (مددت خدماته) الشهيد يامن الحلاق

- من مواليد 1/ 1/ 2003 قرحة - .

- تطوع في الجيش بصفة مجند اعتبارًا من 1/ 11/ 2024.

- عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)