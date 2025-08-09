تصل إلى 225 دولار.. فاتورة المولدات تتفاوت بين أحياء بيروت

Advertisement

في وقت بدأت فيه التغذية من تعود بشكل تدريجي إلى عدد من أحياء العاصمة ، بحوالى 4 إلى 6 ساعات يوميا، لا تزال مولدات الكهرباء الخاصة تشكّل المصدر الأساسي للطاقة، مع استمرار ساعات التقنين الرسمي.مصادر خاصة لـ" " كشفت أن أصحاب المولدات ما زالوا يؤمّنون حوالي 16 ساعة تغذية يوميًا، بسعر يتراوح بين 90 و100 دولار للـ5 أمبير من دون عدّاد.لكن اللافت أن أي طلب من المواطنين لزيادة ساعات التغذية إلى 20 ساعة يوميًا يرفع السعر بشكل كبير. فبحسب أحد أصحاب المولدات في بيروت، فإن التسعيرة تقفز إلى 225 دولارًا للـ5 أمبير عند رفع التغذية إلى 20 ساعة.أما في منطقة أخرى من العاصمة، وهي بالمناسبة لا تبعد كثيراً عن الأولى، فأكد صاحب مولد آخر لـ" 24" أن تسعيرته الحالية للـ5 أمبير تبلغ 100 دولار لـ16 ساعة تغذية، وتصل إلى 140 دولار لـ20 ساعة.ورغم توفّر المازوت في السوق، تختلف تسعيرات المولدات بين منطقة وأخرى، لا سيما عند طلب زيادة ساعات التغذية، في ظل الشكوك حول استقرار تغذية المدى القريب.