لبنان

تصل إلى 225 دولار.. فاتورة المولدات تتفاوت بين أحياء بيروت

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:49
في وقت بدأت فيه التغذية من كهرباء الدولة تعود بشكل تدريجي إلى عدد من أحياء العاصمة بيروت، بحوالى 4 إلى 6 ساعات يوميا، لا تزال مولدات الكهرباء الخاصة تشكّل المصدر الأساسي للطاقة، مع استمرار ساعات التقنين الرسمي.
مصادر خاصة لـ"لبنان 24" كشفت أن أصحاب المولدات ما زالوا يؤمّنون حوالي 16 ساعة تغذية يوميًا، بسعر يتراوح بين 90 و100 دولار للـ5 أمبير من دون عدّاد.

لكن اللافت أن أي طلب من المواطنين لزيادة ساعات التغذية إلى 20 ساعة يوميًا يرفع السعر بشكل كبير. فبحسب أحد أصحاب المولدات في بيروت، فإن التسعيرة تقفز إلى 225 دولارًا للـ5 أمبير عند رفع التغذية إلى 20 ساعة.

أما في منطقة أخرى من العاصمة، وهي بالمناسبة لا تبعد كثيراً عن الأولى، فأكد صاحب مولد آخر لـ"لبنان 24" أن تسعيرته الحالية للـ5 أمبير تبلغ 100 دولار لـ16 ساعة تغذية، وتصل إلى 140 دولار لـ20 ساعة.

ورغم توفّر المازوت في السوق، تختلف تسعيرات المولدات بين منطقة وأخرى، لا سيما عند طلب زيادة ساعات التغذية، في ظل الشكوك حول استقرار تغذية الدولة على المدى القريب.
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

16:56 | 2025-08-09
16:55 | 2025-08-09
16:30 | 2025-08-09
16:27 | 2025-08-09
16:11 | 2025-08-09
16:06 | 2025-08-09
