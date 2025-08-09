"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟

Advertisement

المصادر قالت إنَّ التحقيقات الأولية لم تحسم نهائياً أي نتيجة، موضحة أن المعطيات الأولية "غير المحسومة" تفيد بأنَّ ما حصل كان ناجماً عن "خطأ بشري" أثناء عملية تفكيك أسلحة وصواريخ داخل المخزن الذي يقع في منطقة عسكرية كانت خاضعة لـ" ".وأوضحت المعلومات أن الجيش يعمل داخل مخزن الأسلحة منذ نحو ولم يدخل إليه حديثاً،مشيرة إلى أن المكان كان يتضمنُ صواريخ وذخائر وعتادا عسكريا، وهو يقع في منطقة نائية.في المقابل، جرى الحديث عن "روايات عديدة" غير محسومة أو أكيدة، منها إن المخزن كان شهد دخول الجيش إليه خلال العملية البرية التي نفذها ضدّ العام الماضي، فيما هناك فرضية أخرى تتحدّث عن أنَّ التفجير قد يكون ناجماً عن ضربة من مسيرة إسرائيلية، لكن لا معلومات حتى الآن تحسم أي كلام في هذا الإطار حتى الآن.