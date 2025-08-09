Advertisement

"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟

خاص "لبنان 24"

09-08-2025 | 14:49
قالت معلومات "لبنان24" إنَّ خيوطاً عديدة بدأت تتكشف عن حادثة وادي زبقين التي راح ضحيتها 6 عناصر من الجيش إثر انفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة هناك.
المصادر قالت إنَّ التحقيقات الأولية لم تحسم نهائياً أي نتيجة، موضحة أن المعطيات الأولية "غير المحسومة" تفيد بأنَّ ما حصل كان ناجماً عن "خطأ بشري" أثناء عملية تفكيك أسلحة وصواريخ داخل المخزن الذي يقع في منطقة عسكرية كانت خاضعة لـ"حزب الله".


وأوضحت المعلومات أن الجيش يعمل داخل مخزن الأسلحة منذ نحو 8 أيام ولم يدخل إليه حديثاً،مشيرة إلى أن المكان كان يتضمنُ صواريخ وذخائر وعتادا عسكريا، وهو يقع في منطقة نائية.


في المقابل، جرى الحديث عن "روايات عديدة" غير محسومة أو أكيدة، منها إن المخزن كان شهد دخول الجيش الإسرائيلي إليه خلال العملية البرية التي نفذها ضدّ جنوب لبنان العام الماضي، فيما هناك فرضية أخرى تتحدّث عن أنَّ التفجير قد يكون ناجماً عن ضربة من مسيرة إسرائيلية، لكن لا معلومات حتى الآن تحسم أي كلام في هذا الإطار حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

