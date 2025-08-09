عن الحوار بين الحكومة و "الحزب".. هذا ما كُشف

Advertisement

أكد نائب ، طارق متري، في حديث لقناة مباشر، أن على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشددًا على أن الحوار قائم مع قيادات ، وأن الخلافات بين الجانبين "ليست كبيرة"، مع الاتفاق على دعم الجيش.وطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب قوات من النقاط المحتلة، إضافة إلى استعادة الأسرى، لافتًا إلى توافق على عدم تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة.وأشار إلى أن "اتهام الجيش بالعمالة" أصبح من الماضي، وأن الحل سيكون عبر الحوار السياسي حتى التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن البيان الوزاري، الذي وافق عليه حزب الله، ينص على حصر السلاح بيد الدولة، مع بقاء الخلاف حول آلية ومواعيد التنفيذ.