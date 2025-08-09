Advertisement

لبنان

عن الحوار بين الحكومة و "الحزب".. هذا ما كُشف

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:11
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، في حديث لقناة الجزيرة مباشر، أن على إيران الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، مشددًا على أن الحوار قائم مع قيادات حزب الله، وأن الخلافات بين الجانبين "ليست كبيرة"، مع الاتفاق على دعم الجيش.
وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب قوات الاحتلال من النقاط المحتلة، إضافة إلى استعادة الأسرى، لافتًا إلى توافق القوى السياسية على عدم تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة.

وأشار إلى أن "اتهام الجيش بالعمالة" أصبح من الماضي، وأن الحل سيكون عبر الحوار السياسي حتى التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن البيان الوزاري، الذي وافق عليه حزب الله، ينص على حصر السلاح بيد الدولة، مع بقاء الخلاف حول آلية ومواعيد التنفيذ.
