الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل

Advertisement

أعربت وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب ، إثر استشهاد وإصابة عدد من عناصر خلال تفكيك قذائف في جنوبي البلاد.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، تضامن الكامل مع في هذا المصاب الأليم، معربًا عن مشاعر التعزية الصادقة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.