Advertisement

لبنان

الأردن يعزّي لبنان بشهداء الجيش ويؤكد تضامنه الكامل

Lebanon 24
09-08-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1402895-638903791333865717.png
Doc-P-1402895-638903791333865717.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية، إثر استشهاد وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني خلال تفكيك قذائف في قضاء صور جنوبي البلاد.
Advertisement

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، تضامن المملكة الكامل مع لبنان في هذا المصاب الأليم، معربًا عن مشاعر التعزية الصادقة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفلسطينية تعزي لبنان بشهداء انفجار الجيش: "وقوف دائم ودعم كامل"
lebanon 24
10/08/2025 08:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تؤكد تضامنها الكامل مع إيران فى مواجهة الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
10/08/2025 08:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": نؤكد تضامننا مع إيران ولدينا ثقة كاملة في قدرتها على الدفاع عن سيادتها ومصالح شعبها ومواجهة العدوان الذي تتعرّض له
lebanon 24
10/08/2025 08:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: نؤكد تضامننا مع دولة قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها
lebanon 24
10/08/2025 08:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2025-08-10
01:00 | 2025-08-10
00:46 | 2025-08-10
00:19 | 2025-08-10
00:14 | 2025-08-10
23:14 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24