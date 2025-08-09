التحركات الاحتجاجية مستمرة والجيش يحذر من تعريض امن البلاد للخطر

Advertisement

واكدت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الاحتجاجات التي سجلت في الضاحية وبيروت والجنوب والبقاع على قرار الحكومة بشأن سلاح وحزب الله، هي احتجاجات شعبية عفوية وليست بقرارات تنظيمية من وحركة امل.وقالت ان هذه التحركات من بيئة المقاومة محسوبة بعد القرار الذي صدر عن في غياب الوزراء ، مشيرة الى توقع احتجاجات باشكال مختلفة في الايام المقبلة.واكدت المصادر ان الحركة والحزب لطالما شددا ايضا على مسألة مهمة جدا على المستوى السياسي والميداني، وهي عدم الصدام باي شكل من الاشكال مع الذي يحظى بكل الدعم من جميع اللبنانيين.وعلمت «الديار» ان اتصالات مكثفة جرت ليل اول من امس لتدارك الامور وعدم توسع نطاق التحركات الاحتجاجية، وان قيادة الجيش شددت على معالجة فورية للموقف لا سيما لجهة ثلاث مسائل:- عدم السماح بقطع الطرق ومنها بشكل خاص واساسي هو طريق .- عدم توسع التحركات الى مناطق يمكن ان تحدث وتشهد حساسيات واحتكاكات تمس السلم الاهلي.- عدم تطور الاحتجاجات السلمية الى اعمال عنف او تخريب للاملاك العامة والخاصة.وكتبت" نداء الوطن": على وقع المواقف الرافضة لنزع السلاح والمعرقلة لتطبيق قرارات الدولة، واصل "الدويلة" مسيراتهم الاحتجاجية، لليلة الثالثة على التوالي، حيث جابت مواكب الدراجات النارية الشوارع، وخصوصًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما عمل الجيش على تفريقهم ومنعهم من دخول بعض المناطق، للحؤول دون تطوّر الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.وجاءت التظاهرات، رغم البيان الواضح الذي أصدرته قيادة الجيش، حذرت فيه "المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج". وإذ أكد احترامه لحرية التعبير السلمي عن الرأي، جزم بأنّه "لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".