لبنان

"حزب الله" لا يريد الاصطدام بالجيش ويتحضّر لمواجهة "قرار نزع السلاح"

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:05
كتبت"الشرق الاوسط": وضع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة «حزب الله» أمام خيارات مصيرية، أقلّها تسليم سلاحه طوعاً للدولة والتحوّل إلى حزب سياسي، وأشدّها مرارة خيار التصادم مع الجيش، وهذا ما يضعه أمام عزلة لبنانية، ويُحوّله إلى مجموعة مسلّحة خارجة على القانون، إلّا أن مصدراً مقرباً من «حزب الله» أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «لن يُسلّم سلاحه بأي حال من الأحوال، ولا يريد الاصطدام بالمؤسسة العسكرية».
وفي حين ترفض رئاسة الجمهورية التعليق على كلام رئيس كتبة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بشأن رفض تسليم السلاح أو الدخول في سجال، تكتفي مصادر رئاسة الحكومة بوصفه على أنه «كلام سياسي»، مع تأكيدها أن «قرار الحكومة ماضٍ ومجلس الوزراء متمسك به، ونحن بانتظار خطة الجيش اللبناني»، وعن جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ومشاركة الوزراء الشيعة، تقول المصادر: «حتى الآن ليس هناك مؤشرات بأنهم لن يشاركوا».

من جهتها، ترى مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن كلام رعد كان مفاجئاً، لا سيما أن رئيس كتلة «حزب الله» معروف بهدوئه مقارنة بقيادات أخرى، وتقول : «لا شك أنه يعبر عن مناخ معين داخل الحزب، حيث بات معروفاً أن هناك وجهتي نظر في كل القضايا في المرحلة الأخيرة»، ولكنها ترى في الوقت عينه «أن قيادات الحزب الذي يتعرض اليوم لضغوط داخلية وخارجية، من الطبيعي أن تطلق مواقف عالية السقف، لا سيما أمام بيئتها وجمهورها لرفع معنوياتهم»، من هنا تدعو المصادر إلى انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، والخطة التي يعمل عليها الجيش اللبناني الذي كان حاسماً بدوره في التعاطي مع أي مخالفات».
 
