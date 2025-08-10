31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دور كبير للمملكة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلعب
المملكة العربية السعودية
في المرحلة الحالية دورًا متقدمًا على الساحة
اللبنانية
يفوق في تأثيره الدور الأميركي، حيث تركز بشكل واضح على دعم السلطة القائمة ممثلة بالحكومة ورئيسها نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف
عون.
Advertisement
هذا الدعم يأتي في سياق المواجهة السياسية المفتوحة مع "
حزب الله
"، وسط مساعٍ سعودية لتأمين كل وسائل الصمود في وجهه.
وتشير المعطيات إلى أن
الرياض
تتحرك بخطوات حاسمة، سواء عبر القنوات السياسية أو عبر الدعم المباشر، بهدف تعزيز موقع السلطة في هذه المرحلة الحساسة، في وقت تترقب فيه الأوساط تطورات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة داخليًا وإقليميًا.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كبير المفاوضين الروس: موسكو قادرة على لعب دور رئيسي بالتوسط في الصراع الإيراني الإسرائيلي
Lebanon 24
كبير المفاوضين الروس: موسكو قادرة على لعب دور رئيسي بالتوسط في الصراع الإيراني الإسرائيلي
10/08/2025 12:10:17
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف: هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور لبنان على مختلف الأصعدة
Lebanon 24
خلف: هناك خطر يكمن في تغيير دور دول المنطقة وبالأخص دور لبنان على مختلف الأصعدة
10/08/2025 12:10:17
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: الأمور على الحدود في محافظة السويداء السورية تتجه للاستقرار وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: الأمور على الحدود في محافظة السويداء السورية تتجه للاستقرار وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة
10/08/2025 12:10:17
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تشيد بقرارات كندا ومالطا الإيجابية التي ترسخ مسار حل الدولتين
Lebanon 24
الخارجية السعودية: المملكة تشيد بقرارات كندا ومالطا الإيجابية التي ترسخ مسار حل الدولتين
10/08/2025 12:10:17
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
Lebanon 24
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:00 | 2025-08-10
10/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
05:02 | 2025-08-10
10/08/2025 05:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:50 | 2025-08-10
10/08/2025 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:44 | 2025-08-10
10/08/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:33 | 2025-08-10
10/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-10
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:02 | 2025-08-10
جشي: نحن لا نرضى الذل
04:50 | 2025-08-10
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:44 | 2025-08-10
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:33 | 2025-08-10
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:26 | 2025-08-10
كبارة: الجيش هو الضامن والحامي الوحيد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24