لبنان

دور كبير للمملكة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
10-08-2025 | 01:15
تلعب المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية دورًا متقدمًا على الساحة اللبنانية يفوق في تأثيره الدور الأميركي، حيث تركز بشكل واضح على دعم السلطة القائمة ممثلة بالحكومة ورئيسها نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون.
هذا الدعم يأتي في سياق المواجهة السياسية المفتوحة مع "حزب الله"، وسط مساعٍ سعودية لتأمين كل وسائل الصمود في وجهه.
وتشير المعطيات إلى أن الرياض تتحرك بخطوات حاسمة، سواء عبر القنوات السياسية أو عبر الدعم المباشر، بهدف تعزيز موقع السلطة في هذه المرحلة الحساسة، في وقت تترقب فيه الأوساط تطورات قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة داخليًا وإقليميًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
