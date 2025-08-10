نقابة المحامين: فليكن دعم الجيش وفاءً لدماء الشهداء

Advertisement

تقدمت ، نقيباً ومجلساً واعضاء منتسبين، في بيان، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى ، ضباطاً وأفراداً، وإلى أهالي الأبرار، في الحادث الأليم الذي أودى بحياة ستة من أبطال الجيش، جرّاء انفجار وقع أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بالكشف على مخزن أسلحة وذخائر في منطقة وادي زبقين – صور، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.وتابعت: "إننا إذ نستنكر بشدّة هذا الحادث الأليم، نؤكّد أن الجيش سيبقى صمّام أمان الوطن وركيزته الصلبة، والحصن المنيع الذي يحمي سيادته ووحدته، ويصون كرامة أبنائه، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه هي نبراس يضيء درب الشرف والتضحية والوفاء، وهي الضمانة الحقيقية لاستمرار دولةً حرّةً آمنة. كما نهيب بجميع اللبنانيين الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسستهم العسكرية، ودعمها في أداء واجبها الوطني المقدّس، وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم الجسام. رحم الله الجيش وأسكنهم فسيح جناته، وحمى لبنان وجيشه من كل سوء". (الوكالة الوطنية)