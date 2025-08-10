Advertisement

لبنان

إستياء في طرابلس.. حرائق وانقطاع للكهرباء

Lebanon 24
10-08-2025 | 02:28
تشهد مدينة طرابلس استياءً واسعاً بين المواطنين والناشطين بسبب تكرار الحرائق التي تشهدها المدينة، إضافة إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وسط موجة حرارة مرتفعة.
وطالب الناشطون الجهات المعنية بالتدخل السريع لتحسين الوضع وضمان سلامة السكان.
 
 
