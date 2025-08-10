31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الجنوب.. تفجير "أطنان من الذخائر"!
Lebanon 24
10-08-2025
|
03:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عملت فرقة من فوج الهندسة في الجيش، اليوم الأحد، على تفجير ذخائر بوزن 3 أطنان في حقل
القليعة
-
مرجعيون
.
Advertisement
ودوّت خلال عملية التفجير أصوات قوية جداً ترددت أصداؤها في مختلف القرى الحدودية المحاذية للقليعة.
مواضيع ذات صلة
"تفجير ذخائر".. بيان من الجيش
Lebanon 24
"تفجير ذخائر".. بيان من الجيش
10/08/2025 15:30:53
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير في حقل القليعة من قبل الجيش سمع صداه في ارجاء الجنوب
Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير في حقل القليعة من قبل الجيش سمع صداه في ارجاء الجنوب
10/08/2025 15:30:53
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": الطيارون الإسرائيليون تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة
Lebanon 24
"معاريف": الطيارون الإسرائيليون تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة
10/08/2025 15:30:53
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون
10/08/2025 15:30:53
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
Lebanon 24
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
08:17 | 2025-08-10
10/08/2025 08:17:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
08:14 | 2025-08-10
10/08/2025 08:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
Lebanon 24
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
08:09 | 2025-08-10
10/08/2025 08:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
Lebanon 24
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
08:06 | 2025-08-10
10/08/2025 08:06:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
Lebanon 24
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
08:02 | 2025-08-10
10/08/2025 08:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:17 | 2025-08-10
منشور لإرسلان عن السويداء... إليكم ما قاله
08:14 | 2025-08-10
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
08:09 | 2025-08-10
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
08:06 | 2025-08-10
كمين نوعيّ في زوق مكايل... "المخابرات" تضبط عصابة محترفة
08:02 | 2025-08-10
في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!
08:00 | 2025-08-10
من سايكس-بيكو إلى ترامب-نتنياهو: تقسيم المقسّم في مشروع الشرق الأوسط الجديد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 15:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24