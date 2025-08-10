Advertisement

لبنان

في الجنوب.. تفجير "أطنان من الذخائر"!

Lebanon 24
10-08-2025 | 03:51
Doc-P-1403003-638904200759686449.jpg
Doc-P-1403003-638904200759686449.jpg photos 0
عملت فرقة من فوج الهندسة في الجيش، اليوم الأحد، على تفجير ذخائر بوزن 3 أطنان في حقل القليعة - مرجعيون.
ودوّت خلال عملية التفجير أصوات قوية جداً ترددت أصداؤها في مختلف القرى الحدودية المحاذية للقليعة.
 
