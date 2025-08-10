جشي: نحن لا نرضى الذل

Advertisement

أضاف: "نحن ابناء الامام الحسين (ع) صاحب الشعار العظيم "هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون"، وإن كنتم تريدون أن تعيشوا اذلاء فنحن لا نرضى الذل، ولذا كان المفترض والحري بكم ان تتخذوا القرارات المناسبة لمواجهة العدو وتحرير الارض، لان الوجود الاسرائيلي هو المشكلة وليست المقاومة التي تدافع عن الارض والكرامة".

شيع " " وكشافة الإمام المهدي وأهالي حولا وشقراء والقرى الجنوبية، "الشهيد " مفوض مفوضية جبل عامل الأولى في الكشافة اسماعيل حسن "الحاج اسماعيل"، بموكب حاشد ومراسم خاصة أقيمت في بلدة شقرا الجنوبية قبل أن ينقل جثمانه إلى مثواه الأخير في بلدته حولا الحدودية، بمشاركة عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي.وخلال التشييع ألقى جشي كلمة "الحزب" حيا فيها "تضحيات ومنهم الشهيد الحاج اسماعيل دياب، الذي لم يترك الميدان على مدى عقود من الزمن وعانى الآلام الجسام في ايام اعتقاله على يد العدو ، وكان دائم الحضور في بلدته مصراً على البقاء في المواقع الامامية، وإلى جانب أهله وناسه".وتناول المستجدات على الساحة ، فقدم التعازي بشهداء ، معتبراً ان "استشهاد هؤلاء الكرام يؤكد على استمرار العدو المجرم باعتداءاته على بلدنا ومواطنينا وجيشنا، وأن ما حصل هو دليل واضح على ان العدو الاسرائيلي هو عدو لكل ولكل اللبنانيين".وأشار إلى أن "القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بتجريد من سلاحها في ظل وفي ظل استمرار القتل والتدمير هو قرار خاطئ ويمثل خيانة لدماء لبنان جميعا على امتداد الوطن وعلى مدى العقود الماضية التي واجه فيها اللبنانيون الاحتلال".وقال: "نقول لمن اتخذ القرار، ان قراركم هذا غير ميثاقي وبالتالي فهو غير شرعي ويتعارض مع ما ورد في مقدمة اللبناني في الفقرة (ي) التي نصت على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وعليه فنحن لا نعترف بالقرار ونعتبره غير موجود ونقول لكم ان خضوعكم للأميركي واتباعه لا يلزمنا، واذا كنتم ترضون لأنفسكم الذلة والمهانة خوفا من واتباعه، وترون بأنكم ضعفاء في مواجهة المشروع الاميركي للتسلط على المنطقة وشعوبها فنحن لسنا كذلك، نحن نأبى الا ان نعيش اعزاء وكرماء ومقاومين للظلم والظالمين وهذا هو دأبنا على مدى التاريخ، فقد ورد عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين".