Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ بلدة لبنانية... قتله بـ 9 رصاصات وتوارى عن الأنظار

Lebanon 24
10-08-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1403034-638904249053916052.jpg
Doc-P-1403034-638904249053916052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم المدعو "ع.ح." على إطلاق النار باتجاه "ع.ل." عند أطراف بلدة برجا - إقليم الخروب، ما أسفر عن مقتل الأخير إثر إصابته بـ9 رصاصات.
Advertisement

وذكرت المعلومات أن "ح." ينتمي إلى أحد الأحزاب، وقد نشب إشكال بينه وبين "ل." بسبب خلافات شخصية.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة، فيما ما زال القاتل مُتوارياً عن الأنظار.
مواضيع ذات صلة
سرَقَ أموال الجباية وتوارى عن الأنظار.. اليكم ما جرى في صيدا
lebanon 24
10/08/2025 18:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تهزّ بحمدون.. قتله أمام المارة على الطريق
lebanon 24
10/08/2025 18:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في الجنوب.. خلاف ينتهي بـ"3 رصاصات"!
lebanon 24
10/08/2025 18:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 قتلى و 9 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
10/08/2025 18:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24