في عكار.. إشكال وتضارب بين عدد من الشبان!

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأن إشكالا وتضارباً حصل بين عدد من الشبان في بلدة الشيخ العكارية، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما "ط.ن" الذي تعرض لعدة طعنات بآلة حادة في كليتيه ووصفت حالته بالحرجة.وتم نقل الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.