الجيش شيّع شهداءه الخمسة بحضور رسمي وشعبي (صور)

أقيم اليوم تشييع كل من العسكريين الشهداء في الجيش: المؤهل الأول عباس فوزي سلهب، المجند محمد علي شقير، المجند إبراهيم خليل مصطفى، المجند أحمد فادي فاضل، المجند يامن الحلاق، في بلدات: رياق
- زحلة، الغبيري - بعبدا، مجدلون - بعلبك، دبعال - صور، وجه الحجر - حمص (سوريا).
وكانوا قد استشهدوا بتاريخ ٩ /٨ /٢٠٢٥ نتيجة انفجار وقع أثناء الكشف على مخزن للأسلحة والذخائر في الجنوب.
استُهل تشييع كل منهم بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.
بعدها نُقلت جثامين الشهداء إلى بلداتهم، حيث أقيم التأبين لكل منهم بحضور ممثل وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.
وقد ألقى ممثلو وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش بالنيابة كلمات أكدوا فيها مناقبية الشهداء وشجاعتهم واندفاعهم في أداء الواجب، دفاعًا عن لبنان
وأهله، لافتين إلى أن الجيش مستمر في تنفيذ مهماته رغم التضحيات الجسام، دفاعًا عن الوطن ووفاءً لإرث شهدائه الأبرار.
الشهيد إبراهيم خليل مصطفى
شيّع الجيش وأهالي بعلبك المجند الشهيد إبراهيم خليل مصطفى في موكب مهيب انطلق من مستشفى بعلبك الحكومي إلى بلدته مجدلون، حيث أُقيمت المراسم في حسينية البلدة.
وألقى ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش، العميد جهاد أبو علي
كلمة تأبينية توجه فيها إلى ذوي الشهيد وأبناء بلدته، مؤكدا أن "الشهيد إبراهيم، كما رفاق السلاح، بذل حياته فداءً للبنان ولكل مواطن لبناني، وكل قريب منه أو عرفه عن كثب أدرك عمق إخلاصه لرسالته، وتفانيه في أداء واجبه المقدس، فبالنسبة إليه لبنان من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، ومن ساحله إلى قمم جباله، هو بمثابة بيته وقريته ومنطقته، والشعب اللبناني بأسره هو عائلته وطائفته وأبناء جلدته. أما حدود تضحيته فهي حدود مساحة هذا الوطن الذي آمن به حتى الاستشهاد".
وتابع: "لا عجب في ذلك على الإطلاق، لأنه سليل عائلة وطنية وابن بلدة مجدلون المشهود لها بولائها للوطن وللجيش".
وقدم نبذة عن حياة الشهيد: "موليد 8/10/ 2003 مجدلون بعلبك، تطوع بالجيش بتاريخ 3-7-2023 حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، عازب".
وختم: "باسم معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش بالنيابة اللواء حسان عودة، أتقدم بالتعازي من عائلة الشهيد وأقاربه ورفاقه بأحر مشاعر التعازي والمواساة سائلا الله أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يمن على الأهل بجميل الصبر والسلوان عشتم، عاش الجيش، عاش لبنان".
ووري الشهيد في الثرى في جبانة البلدة، وتقبل التعازي اليوم في حسينية الإمام الحسين في مجدلون، ولمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الاثنين، في منزل عمه سعيد مصطفى قبل مفرق مجدلون، قرب حلويات برو.
الشهيد عباس سلهب
شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة رياق قضاء زحلة المؤهل أول الشهيد عباس سلهب مواليد يونين- بعلبك 1982/2/15الذي استشهد يوم امس مع خمسة من رفاق السلاح في حادثة وادي زبقين جنوب لبنان.
وأمام مستشفى رياق، أُقيمت للشهيد التشريفات الرسمية وأدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة البرونزية.
بعدها، نُقِل الجثمان إلى رياق، حيث أُقيم التأبين في حسينية الإمام علي بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل العميد غسان صاطي، النائب رامي بو حمدان، مسؤولون من حزب الله
واهالي الفقيد وحشد جماهيري من البلدة والجوار.
وألقى العميد صاطي كلمة توجه فيها الى ذوي الشهيد وقال:" انه قدر المؤسسة العسكرية ان تقدم الشهيد تلو الشهيد وان تبذل التضحيات المعمّدة بالدم حماية للبنان من اعدائه ولا سيما العدو الإسرائيلي
والإرهاب وصونا لأرواح اللبنانيين. اليوم يتجسد امامنا هذا الالتزام اذ نزّف الى عالم المجد والخلود المؤهل اول الشهيد عباس سلهب الذي استشهد على ارض الجنوب. لقد نذر الشهيد عباس نفسه لأداء واجبه العسكري، فاستشهد على طريق الشرف والتضحية والوفاء اثناء وقوفه الى جانب اللبنانيين. اننا نشعر معكم بحجم الخسارة الكبيرة بفقدان شهيدنا البطل وابننا العزيز عباس وهو المعروف بين رفاقه بالمناقبية والانضباط والشجاعة وبين اهله واقاربه بالشهامة والسيرة الحسنة والأخلاق الرفيعة. لكننا ندرك في الوقت نفسه ان كل من انضوى في صفوف الجيش وتلا قسم الدفاع عن علم البلاد والذود عن الوطن قد نذر نفسه لهذه المهمة الجسيمة، وبات متقبلاً الاستشهاد لتبقى بلاده عزيزة معافاة مصانة، وهذا الانتماء الوطني الراسخ ليس غريبًا على اهل بلدة يونين والبقاع عموما، اذ اثبتوا عبر السنوات التزامهم الوطني الراسخ ودعمهم الصادق وثابت للجيش، وقدموا خيرة ابنائهم لينضموا الى المؤسسة العسكرية وليساهموا في الدفاع عن لبنان وحفظ امنه واستقراره. في المقابل سيبقى الجيش وفيا لهم جميعا ولذوي الشهيد عباس خصوصا وستظل الامكانات المتاحة للمؤسسة العسكرية في تصرفهم وهذا اقل لوازم العرفان لتضحياتهم الجليلة".
وختم:" باسم معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده اتوجه بالتعازي الحارة والمواساة الى ذوي الشهيد واقربائه واؤكد لهم مجددا ان المؤسسة العسكرية باقية الى جانبهم في جميع الظروف كما اسال الله تعالى ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويمنّ عليه بالرحمه والغفران".
وأمّ الصلاة على الجثمان الشيخ سعدون أيوب وعددا من المشايخ، وعلى وقع عزف موسيقى الموت حمل النعش ملفوفا بالعلم اللبناني ووري الثرى في مدافن البلدة.