"التيار الأزرق" عائد؟



أكد نائب سابق ينتمي إلى " " في أحد لقاءاته الاغترابية مع عدد من كوادر " " في مونتريال أن في صدد اتخاذ موقف نهائي بالنسبة إلى موضوع تعليق العمل السياسي في تيار "المستقبل"، على أن يكون اعلان هذا الموقف قبل نهاية السنة الجارية، وذلك وفق ما يكون قد تناهى إليه من معطيات من خلال مروحة الاتصالات، التي تُجرى في الداخل والخارج، خصوصًا في ضوء ما يُطَالب به لجهة الإسراع في اتخاذ هكذا قرار تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة، التي سيشارك فيها "التيار الأزرق" بطريقة أو بأخرى أيًّا يكن القرار النهائي.

