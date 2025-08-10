في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!

عثرت القوى الأمنية في جثة (م. ك)، من مواليد 1997، في مبنى عند البوابة في ، ونُقلت إلى بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بحسب ما أفادت .

Advertisement