Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة... العثور على جثة شاب داخل متحف الآثار!

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1403072-638904351860770090.webp
Doc-P-1403072-638904351860770090.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت القوى الأمنية في صيدا على جثة (م. ك)، من مواليد 1997، في مبنى متحف الآثار عند البوابة الفوقا في صيدا، ونُقلت إلى مستشفى صيدا الحكومي بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً
lebanon 24
10/08/2025 18:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
lebanon 24
10/08/2025 18:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في إطار فعالية "ليلة المتاحف"... متحف الآثار في جامعة الروح القدس – الكسليك فتح أبوابه
lebanon 24
10/08/2025 18:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
lebanon 24
10/08/2025 18:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24