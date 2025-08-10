المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب

Advertisement

أشار عضو " للمقاومة" النائب علي المقداد، إلى أن "ما يسمى بالورقه هي ورقة أميركية بإمتياز، وأن دولة لم يوافق على المقترحات التي قدمها في هذه الورقة، خلافا لما ذكره الحكومة طارق متري خلال مداخلة تلفزيونية، بأن قرار الحكومة بسحب السلاح جاء بعد مشاورات مع الرؤساء الثلاثة الذين وافقوا على الورقة اللبنانية".وأضاف في تصريح: "أستغرب دفاع الوزير متري غير المباشر عن قرار سحب السلاح، واعتباره أنه في حال لم تطبق اسرائيل ما اتفق عليه في الورقة بعد سحب السلاح، يمكن ان نعود للمقاومة المسلحة!! هذا الطرح يعطي العدو هامشا وفرصة كبيرة ومشروعية بالتحرك والاعتداء والقتل، وهذا استخفاف بعقولنا بأن لا أحد يهددنا".وقال المقداد: "سلاح حمى منذ عام 1982، وحرر لبنان في أيار سنة 2000، لن نفرط به تحت أي ذريعة، ولا نرضى بتسليم البلد وقراره لأي جهة كانت. نحن كنا وما زلنا مع الاستفادة من كل عناصر قوة لبنان، مع وضع استراتيجية دفاع وطني تحرر أرضنا وتحفظ ثرواتنا، وتحمي بلدنا من مخاطر العدو الإسرائيلي وتهديده المتواصل منذ نشأة الكيان الصهيوني".وأكد "سنبقى حريصين على السلم ، ونشدد على ضرورة عدم زج الجيش في مواجهة الشعب، فهذا ما يتمناه عدونا وأخصام الداخل الذين يروجون الإشاعات والادعاءات الهوليودية خدمة للعدو ولمصالحهم التي تتماهى مع المصالح الأميركية والإسرائيلية".