لبنان

الخير زار تربل وتابع مطالب الاهالي

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:52
زار النائب أحمد الخير، اليوم الأحد، بلدة تربل، حيث التقى الأهالي في قاعة كنيسة مار جاورجيوس، وتابع شؤونهم ومطالبهم، في سياق "لقاءات الأحد" التي يقوم بها في أحياء مدينة المنية وقرى وبلدات القضاء.
تخلل اللقاءات كلمة للخير عن الأوضاع العامة وعلاقته الخاصة مع تربل وعائلاتها، ومن ثم كلمة شكر لمختار البلدة بهيج جريج.
