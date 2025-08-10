Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديات الكورة بحث مع هاشمية مشاريع تنموية

Lebanon 24
10-08-2025 | 08:37
 استقبل رئيس اتحاد بلديات الكورة  مالك فارس، في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية الاجتماعية" و"إمكان" أحمد هاشمية في مقر الاتحاد، بحضور نائب رئيس الاتحاد ربيع الأيوبي، رئيس بلدية داربعشتار عبير شالوحي، ومدير المركز الطبي في عكار الدكتور محمد الأيوبي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والمخاتير.
تمحور اللقاء حول عرض ومناقشة مشاريع إنمائية حيوية للمنطقة، أبرزها: مشروع فرز النفايات من المصدر،  إنشاء محطة لفرم بقايا الأشجار، مبادرة طاقة شمسية لتعزيز استقلالية البلدات الطاقوية.  

وأكد السيد هاشمية أهمية صياغة رؤية متكاملة لهذه المشاريع، داعيًا إلى إعداد دراسة جدوى تفصيلية تسهم في تقييم المبادرات وتحديد أولويات التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام السيد هاشمية بدعم السلطات المحلية، عبر مبادرات تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، وتطوير الخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مناطق الأطراف، لا سيما في قضاء الكورة.
