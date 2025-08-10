من داخل الخزنة... عاملة منزلية تسرق مبلغًا ضخمًا والأمن يوقفها (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 25-7-2025 وفي محلة ، أقدمت عاملة منزلية على سرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو/36,650/ من داخل خزنة منزل أحد المواطنين، وذلك أثناء قيامها بتنظيف المنزل، قبل أن تفرّ إلى جهة مجهولة.





على الفور، باشرت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة التحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويتها، وتُدعى: س. ب. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية). وفي اليوم ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها في محلة النبطية. وبتفتيشها، ضُبط بحوزتها مبلغ /12,870/ يورو.







بالتحقيق معها، اعترفت بتنفيذ عملية السرقة، بالإشتراك مع فتاة أخرى يُعمل على تحديد مكانها وتوقيفها. وقد جرى تسليم المبلغ المضبوط إلى صاحبه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".







