لبنان

في هذه المناطق... الجيش يوقف 3 أشخاص لارتكابهم عدة جرائم

Lebanon 24
10-08-2025 | 09:55
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 9 / 8 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنةبعبدا السورية (ش.ح.) لإقدامها بالتاريخ نفسه على طعن السورية (ع.ن.) ما أدى إلى مقتلها.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي البداوي والتبانة – طرابلس المواطنَين (ف.م.) و(ح.س.) لارتكابهما جرائم عدة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
