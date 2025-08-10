في هذه المناطق... الجيش يوقف 3 أشخاص لارتكابهم عدة جرائم

Advertisement

"بتاريخ 9 / 8 /2025، أوقفت دورية من في – (ش.ح.) لإقدامها بالتاريخ نفسه على طعن السورية (ع.ن.) ما أدى إلى مقتلها.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي البداوي والتبانة – المواطنَين (ف.م.) و(ح.س.) لارتكابهما جرائم عدة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".