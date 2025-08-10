فوج إطفاء بيروت يصدر تعليمات للوقاية من حرائق موجة الحر

Advertisement

أصدر فوج اطفاء تعليمات الى مدراء وأصحاب المؤسسات والشركات والمنازل والمباني السكنية واقسام الصيانة لتفادي أي خطر حريق.وقال في بيان: "في ظل ما يشهده من موجة حر قاسية ونسبة رطوبة عالية، نرجو من حضرتكم التقيد بالتعليمات التالية، وذلك حفاظاً على إستمرارية عمل المولدات الكهربائية بشكل فعال، وتفادياً لأي عطل، وبالأخص تفادياً لأي خطر حريق:1 - العمل على تخفيف الأحمال وإطفاء أي نظام كهربائي غير ضروري من إنارة وتكييف وسخانات وخلافه من الأنظمة. (غير الضروري والذي لا حاجة له)٢- التأكد بشكل يومي من حالة المولدات و المحركات و التأكد من عدم وجود أي تسرب للزيت أو المازوت أو المياه.٣- التأكد من حرارة المولدات بشكل دائم على لوحة التحكم، والتي لا يجب أن تتخطى الـ ٨٩ درجة مئوية.٤-إزالة أي عوائق أو عبوات زيت من جوانب المولدات، تفادياً لأي حريق محتمل بسبب الحرارة المرتفعة.٥- التأكد من أن جميع خزانات المحروقات والمازوت مبردة بشكل صحيح وبعيدة عن أي مصدر حرارة ممكن، والتأكد من تنفيسة الخزان العلوية، تفادياً لأي ضغط محتمل داخل الخزانات، والتي ممكن أن يعرضها للإنفجار.٦-التأكد بشكل مستمر من عمل نظام التبريد الخاص بالمولدات والتأكد من عمل المراوح الخاصة بالمحرك، وذلك لضمان خروج الحرارة المرتفعة من داخل الغرفة أثناء عمل المولدات.٧- التبليغ عن أي تسرب مازوت أو زيت داخل غرفة المولدات ومعالجته بشكل عاجل.٨- التأكد من عمل نظام الحريق بشكل صحيح ودقيق وتبليغ الشركة المختصة في حال وجود أي خلل في هذا النظام.٩- التأكد من وجود طفايات حريق بجانب جميع غرف المولدات والتأكد من صلاحيتها".