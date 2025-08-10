مصلحة الأبحاث الزراعية تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة اليوم

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari أنه يحتمل بعد ظهر اليوم والعصر، هطول أمطار رعدية فوق القاع وفوق مناطق سلسلة جبال وفوق المناطق الشمالية من مع احتمال حدوث سيول.

