لبنان

مصلحة الأبحاث الزراعية تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة اليوم

Lebanon 24
10-08-2025 | 10:16
 أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari أنه يحتمل بعد ظهر اليوم والعصر، هطول أمطار رعدية فوق القاع وفوق مناطق سلسلة جبال لبنان الشرقية وفوق المناطق الشمالية من لبنان مع احتمال حدوث سيول.
