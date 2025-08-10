النائب عبود بحث والسفير السعودي بالأوضاع

Advertisement

استقبل النائب جميل عبّود في دارته السفير السعودي في ، وليد ، بحضور القائم بالأعمال راجح العتيبي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والقضايا المرتبطة بمدينة ومنطقة .ورحّب عبّود بـ"الضيف المحب لطرابلس"، مجدّدًا إشادته بدور وحرصها على أمن لبنان واستقراره وازدهاره، ودعمها المستمر له على مختلف المستويات.