لبنان

النائب عبود بحث والسفير السعودي بالأوضاع

Lebanon 24
10-08-2025 | 11:16
استقبل النائب جميل عبّود في دارته السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، بحضور القائم بالأعمال راجح العتيبي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والقضايا المرتبطة بمدينة طرابلس ومنطقة الشمال.
ورحّب عبّود بـ"الضيف الكريم المحب لطرابلس"، مجدّدًا إشادته بدور المملكة العربية السعودية وحرصها على أمن لبنان واستقراره وازدهاره، ودعمها المستمر له على مختلف المستويات.
 
