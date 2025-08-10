Advertisement

لبنان

بيروت على موعد مع وفود دولية... ومساعدات للجيش؟

Lebanon 24
10-08-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1403152-638904537478948201.jpg
Doc-P-1403152-638904537478948201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد بيروت لاستقبال وفود دولية متعددة، يتقدمها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد الأميركي توم برّاك، إلى جانب احتمال وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، وفق ما أفادت معلومات قناة "الجديد".
Advertisement

وفي سياق متصل، من المتوقع وصول وفد قطري إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل، حيث يزور وزارة الطاقة لبحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، كما يتوجه إلى السراي الحكومية وسط ترقب لإعلان قطري جديد يتعلق بتقديم مساعدات إضافية للجيش.
 
مواضيع ذات صلة
جعجع يواصل لقاءاته مع المجالس البلدية: وفود من كسروان والشوف في معراب
lebanon 24
11/08/2025 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط عرض مع وفود بلدية واختيارية وأهلية احتياجات قراها ومناطقها
lebanon 24
11/08/2025 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط ناقش مطالب القرى والخدمات مع وفود شعبية في قصر المختارة
lebanon 24
11/08/2025 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تنضم إلى خطة دولية لإنزال مساعدات على غزة
lebanon 24
11/08/2025 01:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24