بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Advertisement

أعلنت وجبل انه بسبب انقطاع الكهربائي عن مصنع الضبيه توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض في ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة و مناطق المتن الساحلي، وذلك حتى عودة التغذية الكهربائية الى وضعها الطبيعي.وتمنت المؤسسة من المواطنين الكرام ترشيد الاستهلاك ، شاكرين لهم تعاونهم و تفهمهم.