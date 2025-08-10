Advertisement

لبنان

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
10-08-2025 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1403169-638904579100328919.png
Doc-P-1403169-638904579100328919.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع الضبيه توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض في ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة بيروت و مناطق المتن الساحلي، وذلك حتى عودة التغذية الكهربائية الى وضعها الطبيعي. 
Advertisement
وتمنت المؤسسة من المواطنين الكرام ترشيد الاستهلاك ، شاكرين لهم تعاونهم و تفهمهم.
 
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي في السويداء السورية جراء الاشتباكات
lebanon 24
11/08/2025 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات
lebanon 24
11/08/2025 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الشمالي – إهدن تدعو لعدم ركن السيارات فوق ريغارات المياه
lebanon 24
11/08/2025 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الشمالي تصدر جدولا للتوزيع في أحياء اهدن
lebanon 24
11/08/2025 01:17:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-10
16:42 | 2025-08-10
15:54 | 2025-08-10
15:25 | 2025-08-10
15:10 | 2025-08-10
14:43 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24