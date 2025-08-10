الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل

Advertisement

شيع الجيش وأهالي بلدة دبعال في الشهيد المجند أحمد فادي فاضل، الذي استشهد بانفجار وادي زبقين امس بمشاركة العميد رائد ضو ممثلا العماد ، وحضور رفاق السلاح واهالي البلدة ثم منح العتيد ضو باسم قائد الجيش الشهيد أوسمة من عدة درجات.وكان انطلق موكب التشييع من في صور حيث أدت له التحية العسكرية، ووري في الثرى في جبانة البلدة.