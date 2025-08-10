Advertisement

لبنان

الجيش وأهالي دبعال شيعوا الشهيد المجند أحمد فاضل

Lebanon 24
10-08-2025 | 15:10
 شيع الجيش وأهالي بلدة دبعال في قضاء صور الشهيد المجند أحمد فادي فاضل، الذي استشهد بانفجار وادي زبقين امس بمشاركة العميد رائد ضو ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضور رفاق السلاح واهالي البلدة ثم منح العتيد ضو باسم قائد الجيش الشهيد أوسمة من عدة درجات. 
وكان انطلق موكب التشييع من مستشفى اللبناني الإيطالي في  صور حيث أدت له التحية العسكرية، ووري في الثرى في جبانة البلدة.
