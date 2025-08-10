29
في الضنية.. اشكال مسلح يوقع قتيلاً وعددًا من الجرحى
Lebanon 24
10-08-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال مسلح مساء اليوم في بلدة جيرون
قضاء الضنية
بين شبان من آل حسنة من جهة وآخرين من آل الدواش وعبلة من جهة أخرى وذلك على خلفية خلاف حول أصوات دراجات نارية، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان24
".
Advertisement
وقد أسفر الإشكال عن مقتل "أحمد خضر حسنة" ونقل الى مستشفى
الضنية
فيما أصيب نجله "خضر حسنة"، والمدعو "خالد احمد حسنة" و "
علي خالد
حسنة" ونقلو إلى مستشفى
الحبتور
في
عكار
. كما أصيب كل من "مصطفى محمد الدواش" ونجله "فادي الدواش" إضافة إلى "جواد
عبد الرحمن
الدواش" وقد نقل المصابون الثلاثة إلى
مستشفى السيدة
في
زغرتا
حيث وصفت حالة الأخير بالحرجة.
وقد تدخلت قوة من الجيش بسرعة لاحتواء التوتر وضبط الوضع الأمني، في وقت تشهد المنطقة حالة من التوتر على خلفية الحادثة.
